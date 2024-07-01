هذا ما صرح به وزير الداخلية الليبي خلال إعادة فتح معبر رأس جدير

تطمح ليبيا إلى رفع عدد المعابر الحدودية مع تونس إلى أربعة، من خلال إضافة معبر عسة ومشهد صالح، حسبما صرح به وزير الداخلية الليبي عماد مصطفى الطرابلسي خلال إعادة فتح معبر راس جدير اليوم الإثنين 1 جويلية 2024.

وأعيد فتح معبر راس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس بعد اكثر من شهرين.

وأشرف وزير الداخلية خالد النوري ونظيره اللّيبي على إعادة فتح معبر رأس جدير رسميا.

وأكّد خالد النوري أنه تم خلال جلسة انعقدت قبل فتح المعبر رسميا الاتفاق على جهازية الطرفين التونسي والليبي لإعادة فتح المعبر بصفة كلية بعد فتحه جزئيا يوم 13 جوان الفارط أمام الحالات الطارئة.