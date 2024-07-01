البحيري يدخل في اضراب جوع

أكدت المحامية سعيدة العكرمي في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك، أن زوجها المحامي نور الدين البحيري، يشنّ منذ يوم الجمعة 28 جوان 2024 إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.

و يأتي إضراب الجوع، احتجاجًا على عدم بت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في الشكاية التي تقدم بها ضد أعوان الأمن ومن معهم من أجل التعذيب وسوء المعاملة منذ أكثر من سنة وذلك رغم معاينة الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب لتعرضه للتعذيب وإصدارها تقريرًا في الغرض” حسب المحامي صابر العبيدي.

و أضاف المحامي في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك: “فالنيابة العمومية لم تبت في الشكاية سواء بحفظ التهمة أو بإحالة المشتكى بهم على القضاء وهو ما يمثّل هضمًا لحقه كمواطن في ضمان محاكمة عادلة وحمايته من أي تعسف من السلط كما يمثل إنكارًا للعدالة واستهتارًا بجريمة التعذيب، التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم أو بمرور الزمن” حسب المصدر نفسه.

و من المنتظر، أن يمثل وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، يوم غد الثلاثاء 2 جويلية 2024 أمام الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يعرف بـ “قضية التدوينة”.