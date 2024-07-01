عاجل/ إدراج لطفي المرايحي بالتفتيش والاحتفاظ بالكاتبة العامة لحزبه من اجل هذه التهم

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لاعوان الإدارة الفرعية للاقتصادية والمالية بفتح بحث ضد محمد لطفي المرايحي والكاتبة العامة للحزب الذي يترأسه من اجل تبييض الأموال و تهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي .

ويأتي هذا البحث على خلفية بحث سابق موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات بمقابل مادي اين اعترفت الكاتبة العامة عند سماعها بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول اجنبية.

وهذا وقد تم الاذن الاحتفاظ بالكاتبة العامة لمدة 5 ايام قابلة للتمديد وادراج لطفي المرايحي بالتفتيش والأبحاث لاتزال جارية، حسب ما أكده الناطق بإسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح الجوهرة أف أم.