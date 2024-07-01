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عاجل/بتهمة الاستيلاء على أموال..6 أعوام سجنا لموظفين اثنين من ”الكنام”..

2024/07/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة ستّة أعوام في حق كل واحد من موظفين اثنين من ” الكنام” مع الخطية المالية وذلك من أجل تهم تتعلق باستيلاء موظف عمومي على أموال وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفه.

وتفيد تفاصيل ملف القضية وفق ما أوردته اذاعة موزاييك بأن عملية مراقبة أجرتها الجهات الرقابية التابعة للكنام على احد المراكز التابعة له اواخر سنة 2022 ، أفضت الى الكشف عن وجود نقص في المداخيل وبالتحري في الأمر تبين تورط موظفين اثنين في الاستيلاء على تلك الأموال ، ليتم اعلام السلطات القضائية التي أذنت بايقافهما على ذمة القضية.

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