سليانة: تنفيذ 1558 عملية مراقبة خلال شهر جوان المنقضي

نفذت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة، خلال شهر جوان المنقضي، 1558 عملية رقابة، أمنها 45 فريقا مشتركا (أعوان التجارة والشرطة والحرس الوطني) شملت المحلات التجارية والأسواق الاسبوعية واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والمواد الغذائية العامة، وفق المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي.

وذكر اليزيدي في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن فرق المراقبة، حررت 140 محضر بحث موزعة الى 59 محضرا في قطاع الخضر والغلال و31 محضرا في قطاع الدواجن واللحوم والبيض و06 محاضر في الفواكه الجافة و03 محاضر في قطاع المخابز ومثلها في قطاع المقاهي وغيرها من المخالفات الأخرى.

وبيّن أن المخالفات تعلقت بعدم اشهار الأسعار (77 مخالفة) وعدم مسك فواتير الشراء (7 مخالفات) والترفيع والزيادة غير القانونية في الاسعار (23 مخالفة) والاحتكار (91 مخالفة) واستعمال ميزان غير قانوني (29 مخالفة) .

وعلى مستوى التزويد، أشار اليزيدي الى تزويد مخابز الجهة ب10982 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة الموجهة للمخابز مع تخصيص 1180 قنطارا كمية اضافية استثنائية عن الحصة المحددة لفائدة 50 مخبزة استعدادا لارتفاع الطلب خلال الموسم الصيفي.

وذكر أنه تم توفير 484 قنطارا من مادة السميد و162 قنطارا من الفرينة الرفيعة لفائدة هذه المخابز فضلا عن تزويد تجار الجملة ب1476 طنا من مادة السميد و 98 طنا من مادة الفرينة الرفيعة وتزويد المخابز غير المصنفة ب55 قنطارا من السميد و55 قنطارا من الفرينة الرفيعة.

وأفاد بأن فرع الديوان التونسي للتجارة بمكثر وفر 190 طنا من مادة السكر خلال كامل شهر جوان الفارط موزعة الى 80 طنا من السكر وزن 50 كلغ، و110 اطنان من السكر وزن 01 كلغ، وتم تزويد وحدة تعليب الزيت ب117440 كلغ من مادة الزيت المدعم وبلغت الكمية الجملية الموزعة من الزيت بكامل الولاية قرابة 99876 لترا.