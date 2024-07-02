الجديد/ قروض سكن لذوي الدخل غير المنتظم..التفاصيل وشروط الانتفاع..

أكدت مديرة بناء السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز إشراق بن علي، وضع آلية جديدة تُمكن الأشخاص من ذوي الدخل غير المنتظم من الانتفاع بقروض سكن.

وأوضحت إشراق بن علي أن الدولة رصدت 50 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للضمان، وبينت أنه تم تحويل 10 مليون دينار حاليا.

وأشارت في تصريح للإذاعة الوطنية إلى أن وزارة التجهيز بصدد تفعيل الصندوق، داعية الراغبين في الانتفاع بقرض لاقتناء مسكن أو بناء مسكن بتقديم مطالبهم للبنوك المعنية والبالغ عددها 6 بنوك.

وفي هذا السياق قدّمت إشراق بن علي أهم الشروط الواجب توفرها للانتفاع بهذه النوعية من القروض.

وتتمثل أهم الشروط في عدم امتلاك مسكن والانخراط في أحد صناديق التغطية الاجتماعية لمدة لا تقل عن 6 أشهر (صندوق الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية) وألا يتجاوز معدل الدخل الشهري للمنتفع 4950 ألف دينار.

وقالت المتحدثة إن آلية القروض تتوزع إلى صنفين، صنف يتعلق بتقديم قروض لاقتناء مسكن جديد في حدود 150 ألف دينار وصنف يتعلق ببناء مسكن في حدود 100 ألف دينار مع اشتراط التسوية العقارية للمسكن ولقطعة الأرض.

وأضافت أنه سيتم قريبا الانطلاق في إسناد القروض.