المجلس الوطني للجهات والاقاليم ..التصويت على عدد من فصول النظام الداخلي المتعلقة باللجان

واصلت الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والاقاليم صباح اليوم الثلاثاء مناقشة فصول مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليها حيث تم التطرق الى العنوان الخامس المتعلق باللجان القارة واختصاصاتها وسير اعمالها الوارد في الباب الثالث الخاص بهياكل المجلس

وقد تم التصويت على الفصول من 38 الى الفصل 67 من النظام الداخلي الى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال .

ونص الفصل 41 على تكوين ست لجان قارة تعهد لها مهام تشريعية وتنموية تتعلق بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والاقليمية والوطنية وادخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة وذلك لضمان التوازن بين الجهات والاقاليم

وبخصوص عضوية اللجان نص الفصل 44 من مشروع النظام الداخلي على ان تتكون كل من “لجنة المالية والميزانية” ولجنة “المخططات التنموية والمشاريع الكبرى” من 12 عضوا وتتكون بقية اللجان من 10 اعضاء

وصادقت الجلسة على الفصل 42 في صيغته الاصلية بعد رفض مقترح تعديل يجيز الجمع بين عضوية مكتب المجلس واللجان ونص الفصل في صيغته النهائية على ان ينتمي كل نائب وجوبا الى احدى اللجان القارة ما لم يكن عضوا بمكتب المجلس