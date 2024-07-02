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صادم/ تركي يحمل سكينا ويهدد سياحا خليجيين بالقتل (فيديو)

2024/07/02 أهم الأخبار, متفرقات

تداولت حسابات خليجية مقطع فيديو لرجل تركي يحمل سكينا ويهدد سياحا خليجيين بالقتل، وقد أثار الفيديو جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وظهر التركي في الفيديو وهو يقوم بشتم الرجال الذين يبدو من لهجتهم أنهم من المملكة العربية السعودية، ووصفهم بـ”أبناء العاهرات”.
وقد انتشر الفيديو بشكل كبير وسط تعليقات تؤكد أن “تركيا لم تعد آمنة”.
ويأتي هذه الفيديو غداة أعمال عنف اندلعت اثر اتهام سوري بالتحرش بطفلة واستهدفت أعمالا تجارية وممتلكات تابعة لسوريين في مدينة قيصري التركية، وأوقفت الشرطة التركية على خلفيتها 67 شخصا.

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