تونسي يقوم بحيلة غريبة لحضور مباراة البرتغال في اليورو دون تذكرة!!



التجأ مشجع تونسي الى حيلة غريبة لحضور مباراة ثمن نهائي كأس أمم أوروبا التي دارت ليلة أمس بين البرتغال وسلوفينيا، بعد أن عجز عن الحصول على تذكرة.

حيث قام الشاب، حسبما صرح به لموزاييك، بالدخول خلسة لملعب المباراة عند الفجر، ثم تسلل لحمام الملعب، وقضى يوما كاملا مختبئا من حراس الأمن، ليتسنى له حضور المباراة، حيث خرج من الحمام مع بداية توافد الجماهير التي اختلط بها حتى لا يتم كشفه.

ونشر المشجع مقطع فيديو يوثق فيه مراحل هذه المغامرة الغريبة بداية من الاستعداد لدخول الملعب قبل المباراة بيوم واحد وحتى نهاية المباراة، مرورا بكيفية قضائه يوم المباراة داخل الملعب.