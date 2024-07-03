بلاغ هام للبريد التونسي..

فتح البريد التونسي منذ يوم أمس الثلاثاء، مجموعة من مكاتبه بالمناطق السياحية لتأمين حصة عمل مسائية بالإضافة إلى توقيت عملها العادي، وذلك إلى غاية يوم 31 أوت 2024.

وأوضح البريد التونسي في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن فتح هذه المكاتب يتنزل في إطار حرصه على مزيد تمكين حرفائه من قضاء شؤونهم خلال الفترة الصيفية، وخاصة الوافدين على المناطق السياحية.

وتؤمن مكاتب البريد المتواجدة بحومة السوق – جربة والمنستير حصة عمل مسائية من يوم الاثنين إلى يوم الأحد من الساعة 17.30 إلى الساعة 20.30، حسب المصدر ذاته.

وستفتح مكاتب البريد بكل من ياسمين الحمامات والمرازقة وقليبة أبوابها من يوم الاثنين إلى يوم الأحد من الساعة 18.00 إلى الساعة 21.00، أما مكتب طبرقة فسيؤمن حصة عمل من الساعة 17.00 إلى الساعة 21.00.

وستعمل مكاتب البريد بحمام سوسة الشاطئ والقنطاوي حصة عمل من يوم الاثنين إلى يوم السبت من الساعة 17.00 إلى الساعة 21.00.

وسيؤمن مكتب المهدية المنطقة السياحية حصة عمل مسائية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 17.00 إلى الساعة 21.30 في حين يفتح مكتب بريد القصرين السليوم من الساعة 17.00 إلى الساعة 21.00 في نفس الأيام.

وذكر البريد التونسي أن مكاتب البريد المتواجد بالمساحات التجارية الكبرى تواصل عملها خلال الفترة المسائية وذلك حسب نشاط هذه الفضاءات.