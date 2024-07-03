ارتفاع في أسعار كراء منازل الاصطياف بنابل.. والمراقبة ترفع المخالفات



أكد المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي، رفع 10 مخالفات اقتصادية تتعلق بعدم شفافية المعاملات مع الحرفاء، في مجال كراء منازل الاصطياف.

حيث انطلقت فرق المراقبة منذ شهر ماي في تنفيذ عملية رقابية استباقية شملت الوكلاء العقاريين وسجلت عديد الاخلالات المتعلقة بممارسة النشاط على خلاف الشروط القانونية.

اشتكى عدد من المواطنين غلاء أسعار كراء منازل الاصطياف بولاية نابل حيث يتراوح سعر الشقة بين 150و 200 دينار لليلة الواحدة، وفق ما صرّح به عدد منهم لاذاعة ديوان أف أم .

وقالت إحدى المتحدثات إن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى ملاحظة وجود نقص في المنازل المخصصة للكراء وارتفاع أسعارها من ألف إلى ألفي دينار في الشهر.