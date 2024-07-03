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تحسبا لنشوب حرائق بالواحات: فلاحو تمغزة يطالبون بإحداث مركز للحماية المدنية

2024/07/03 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, مجتمع

تحسبا لنشوب حرائق بالواحات في ظل ارتفاع درجات الحرارة، طالب عدد من الفلاحين بمعتمدية تمغزة الحدودية بولاية توزر ببعث مركز للحماية المدنية بالجهة.
واعتبر احمد الخليفي رئيس مجمع التنمية الفلاحية بتمغزة، في تريح لموزاييك، أن المدينة تعتبر منطقة حدودية سياحية تبعد 64كم عن ولاية توزر،وفي صورة نشوب حريق فان مجمع التنمية الفلاحية بمساهمة خلية الارشاد الفلاحي يتدخل بالمعدات اليدوية الاولية الى حين الوصول المتأخر لوحدات الحماية بتوزر بحكم بعد المنطقة عن مركز الولاية.
واكد احمد الخليفي رصد ميزانية سابقا لبناء وحده للتدخل السريع للحماية المدنية وطالب السلط المعنية بضرورة تركيز هذه الوحدة.

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