احتياطي الذهب لدى البنك المركزي لسنة 2023

بلغ احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي نحو 8ر6 طنا، مع موفى ديسمبر 2023، بقيمة جملية ناهزت 749ر841 مليون دينار، وسجل بذلك تطورا بنسبة 5ر13 بالمائة، مقارنة بسنة 2022.

وفسر البنك المركزي، حسب القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات لسنة 2023 التي نشرها، الأربعاء، تطور قيمة هذا الاحتياطي أساسا بارتفاع سعر الاوقية من الذهب الخالص.

وأكد احتساب احتياطي سبائك الذهب بسعر السوق، مع موفى ديسمبر 2023، باستعمال سعر الإقفال للجلسة الصباحية لبورصة لندن.

وبلغت قيمة سبائك الذه ب 1812،3 (أو 27ر58 دولار للغرام من الذهب الخالص)، موفى ديسمبر 2023، الى 4ر2062 دولار (او 31ر66 دولار للغرام الواحد من الذهب الخالص) بعد سنة معوضا بالتالي انخفاض سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار التونسي.

وأوضح البنك انه لم تتم اعادة تقييم القطع التذكارية من الذهب بسعر السوق، نظرا لخصوصيتها، لذلك يتواصل تقييمها بالسعر الرسمي 6498475ر0 دينار للغرام الواحد من الذهب الخالص.