بعد اختفائها 24 ساعة.. العثور على امرأة “في بطن ثعبان”!!

عثر على جثة امرأة في جوف ثعبان ابتلعها بالكامل، حسبما أعلنت الأربعاء الشرطة في مقاطعة سولاويسي الجنوبية وسط إندونيسيا.

وقالت الشرطة إن المرأة (36 عاما) فقدت بعد أن غادرت منزلها صباح الثلاثاء لشراء دواء لطفلتها المريضة، وانتاب القلق أقاربها فذهبوا للبحث عنها.

وعثر زوجها على حذائها وقطع من ملابسها على الأرض، على بعد حوالى 500 متر من منزلهما في قرية سيتيبا.

وقال قائد الشرطة المحلية إيدول، الذي يحمل اسما واحدا على غرار إندونيسيين كثر: “بعد فترة وجيزة، وجد الزوج ثعبانا على بعد حوالى 10 أمتار من الطريق. وكان الثعبان لا يزال على قيد الحياة”.

وأوضح إيانغ، وهو مسؤول في القرية، أن الزوج شعر بالارتياب بعد أن لاحظ بطن الثعبان “منتفخا للغاية”، ثم دعا قرويين لمساعدته في فتح جوف الحيوان حيث عثروا على جثة زوجته.

ومثل هذه الحوادث نادرة للغاية، لكن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم في إندونيسيا في السنوات الأخيرة بعد أن ابتلعتهم ثعابين.

سكاي نيوز