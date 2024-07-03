عاجل/ حريق في مستودعات لبيع قطاع غيار السيارات المستعملة بمنطقة اليهودية..وهذه التفاصيل..

نشب مساء الأربعاء حريق في عدد من مستودعات بيع قطاع غيار السيارات المستعملة بمنطقة اليهودية بفوشانة من ولاية بن عروس.

وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس نجم الدين بالحاج محمد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحريق تسبب في احتراق كميات من قطاع الغيار وهياكل السيارات ولم يتم تسجيل خسائر بشرية .

وأفاد أن وحدات الحماية المدنية اتجهت على الفور الى مكان الحريق ومازالت إلى حد الساعة التاسعة ليلا مستمرة في عملية إخماد الحريق ومحاصرة النيران وعزلها عن بقية المستودعات المجاورة للمكان.

وأضاف العميد نجم الدين بالحاج محمد أن أسباب اندلاع الحريق لم تعرف بعد، وسيتم فتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن الأسباب.