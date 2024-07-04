صادم/ عامل يروّج المخدرات في مغازة بقمرت!!



افادت الادارة العامة الأمن الوطني، اليوم الخميس ، بأن الوحدات الامنية في قمرت تمكنت من القبض على عامل بإحدى المغازات التجارية بحوزته كمية من الأقراص المخدّرة، يقوم بترويجها في مقر عمله.

وتكون العملية إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية مفادها اندماج أحد الأنفار في ترويج الأقراص المخدّرة بإحدى المغازات التجارية بقمرت.

لتتمكن الوحدات الأمنية المذكورة بعد إجراء جملة من التحريات الميدانية من القبض على المعني بمقر عمله بجهة قمرت وبحوزته عدد 10 أقراص مخدّرة ومبلغ مالي قدره 100 دينار من عائدات الترويج، كما عُثر بمنزله بعد التنسيق مع النيابة العمومية على 10 أقراص أخرى من ذات المخدّر.

وبالتحري معه اعترف باندماجه في ترويج الأقراص المخدّرة، وبعرضه هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل منشور تفتيش من أجل “الإعتداء بالعنف الشديد”، تم بعد استشارة ممثل النيابة العمومية الاحتفاظ به والأبحاث متواصلة.