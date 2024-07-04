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نائب بالبرلمان: “تعدّد الترشّحات مُهم في إضفاء أكثر شرعيّة على العملية الانتخابية”

2024/07/04 أهم الأخبار, تونس, سياسة

قال نائب مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة السياحة والثقافة، ياسين مامي، “إنّنا ننتظر هيئة الانتخابات للإعلان عن التفاصيل والشروط، بخصوص البطاقة عدد 3، ولكن مهما كان الإعلان يجب أن لا يمسّ أو يحد من الترشّحات”.
واعتبر النائب في حوار لموزاييك اليوم الخميس، انه و”لإنجاح العملية الديمقراطيّة والعملية الانتخابيّة يجب أن يكون هناك أكثر من مترشّح لهذه الانتخابات، وللتونسيين قدر كافٍ من الذكاء والشجاعة للإقبال على صناديق الاقتراع واختيار المترشّح المقتنعين به”، على حد قوله.
وشدّد المتحدّث على أنّ الترشّح للانتخابات ليس سببا للإفلات من العقاب أو المحاسبة، قائلا إنّ الترشّح للرئاسة لا يُعطِي الحصانة لأيّ مترشّح.
وقال ياسين مامي إنّ حسم المسألة سيكون اليوم عن طريق الهيئة، ولكن من المهم أن يكون هناك تعدّد في الترشّحات حتّى يُضفي أكثر شرعيّة على العملية الانتخابية ويجعل الإقبال على الانتخابات كثيف، على حدّ تعبيره.

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