حجز مصوغ وملابس مهرّبة بقيمة تناهز المليار

حجزت مصالح الوحدة الثالثة للحرس الديواني بسوسة بكل من المهدية والمنستير وسوسة، كميات من المصوغ من مادة الذهب المهرب وكميات من الملابس الجاهزة المهربة، بقيمة جملية ناهزت 941 ألف دينار، وذلك في إطار مجهودات مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني.

وأفاد بلاغ صادر، اليوم الخميس، عن الإدارة العامة للديوانة التونسية، أن فرقة الحرس الديواني بالمهدية، قد ضبطت داخل أحد المحلات بالجهة كمية من المصوغ من مادة الذهب لا يملك صاحب المحل، في شأنها، أية وثيقة قانونية تثبت سلامة مصدره. واضاف المصدر ذاته انه بتقييم المصوغ من قبل الخبير المختص، قدرت قيمته الأولية ب109 آلاف دينار تونسي، في انتظار عرضه على مكتب الضمان للقيام بالاختبارات اللازمة.

وتمكنت فرقة الحرس الديواني بسوسة، في السياق ذاته، وإثر عمل استعلامي من حجز 1879 غراما من المصوغ من مادة الذهب المهرب لا يملك صاحبه، في شأنه، أية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكه. وقدرت قيمته بـ432 ألف دينار حسب المعاينة الأولية، وتم التنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت بتحرير محضر في الغرض وإحالة ذي الشبهة بحالة تقديم. كما قامت مصالح الحرس الديواني بالمنستير إثر عمل استعلامي ومداهمة لمستودع بالجهة، بحجز 9 آلاف قطعة ملابس جاهزة مهربة قدرت قيمتها بـ400 ألف دينار.