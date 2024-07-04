عاجل/ مرض الجلد العقدي لدى الابقار: إحداث خلية أزمة صُلب وزارة الفلاحة



اعلنت وزارة الفلاحة في بلاغ اليوم الخميس 4 جويلية 2024، ان الإدارة العامة للمصالح البيطرية قامت بإحداث فوري لخلية أزمة متكونة من خبراء في كافة المجالات من المدرسة الوطنية للطب البيطري ومعهد البحوث البيطرية بتونس ومركز اليقظة والصحة الحيوانية وأطباء بيطريين لوضع خطة تدخل طارئة، لحماية القطيع الوطني من الابقار من مرض الجلد العقدي المعدي، والذي ظهرت حالات منه عند الابقار في قطر مجاور.

واشارت الوزارة الى أنه تم الاشتباه بظهور المرض في ولاية توزر وفي ولاية بنزرت إلا أن نتيجة التحاليل المخبرية المجراة بمعهد البحوث البيطرية بتونس كانت سلبية.

واكدت الوزارة انه تم تدارس جملة من الإجراءات العاجلة لحماية بلادنا وأهمها إمكانية تلقيح الأبقار بتلقيح جدري الأغنام المكسب للمناعة ضد مرض الجلد العقدي وكيفية اقتناء التلقيح الخاص به وبرمجة استعماله إضافة إلى استعمال المبيدات الحشرية دون التسبب في أضرار على المحيط من خلال ترشيد استعمالها.

كما ذكّرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية، أن الإعلام عن الأمراض المعدية إجباري، مشددة على ان الوزارة تعوّل على يقظة الفلاحين والأطباء البيطريين وجميع المتدخلين وحسهم الوطني للإعلام الفوري في حال الاشتباه في ظهور علامات المرض، وذلك حسب الإجراءات والتدابير الجاري بها العمل.

كما ذكّرت وزارة الفلاحة بضرورة احترام إجراءات الأمن الحيوي والتقليص من حركة الحيوانات وتجفيف المياه الراكدة وايواء الحيوانات في اسطبلات مهيئة ونظيفة.

مؤكدة ان المصالح البيطرية تواصل اليقظة والحذر على كامل التراب الوطني للحيلولة دون تسرب المرض والتدخل العاجل حماية للقطيع الوطني.