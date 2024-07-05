رزنامة الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مساء أمس الخميس عن رزنامة الانتخابات الرئاسيّة المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر القادم وفيما يلي مختلف محطاتها :
التسجيل الآلي للناخبين بالداخل والخارج : يوم 5 جويلية
وضع القائمات الأولية للناخبين على ذمة العموم : 6 و7 جويلية
حملة التحيين الحر للتسجيل للانتخابات الرئاسية : من 8 إلى 22 جويلية (15 يوما )
ضبط القائمة النهائية للناخبين : 23 جويلية
انطلاق الفترة الانتخابية : 14 جويلية
فترة تقديم الترشحات : من 29 جويلية إلى 6 أوت (9 ايام)
الإعلام بقرارات البت وتعليق قائمة المترشحين المقبولين أوليا : 11 أوت
حملة التحيين الحر للتسجيل للانتخابات الرئاسية (الفترة الاستثنائية) : من 12 أوت إلى 20 سبتمبر (40 يوما)
أخر أجل لسحب الترشحات للمترشحين : 2 سبتمبر
الإعلان عن القائمة النهائيّة للمترشحين : 3 سبتمبر
الحملة الانتخابية الرئاسية بالخارج – الدورة الأولى : من 12 سبتمبر إلى 2 أكتوبر (21 يوما)
الحملة الانتخابية الرئاسية بالداخل – الدورة الأولى من 14 سبتمبر إلى 4 أكتوبر (21 يوما)
الصمت الانتخابي بالخارج : 3 أكتوبر
اليوم الأول للاقتراع بالخارج : 4 أكتوبر
اليوم الثاني للاقتراع بالخارج : 5 أكتوبر
الصمت الانتخابي بالداخل : 5 أكتوبر
الاقتراع للانتخاب لانتخابات الرئاسية – الدورة الأولى: الأحد 6 أكتوبر
إعلان النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية من 7 إلى 9 أكتوبر
التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية (الدورة الأولى): من 8 إلى 9 نوفمبر