رزنامة الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مساء أمس الخميس عن رزنامة الانتخابات الرئاسيّة المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر القادم وفيما يلي مختلف محطاتها :

التسجيل الآلي للناخبين بالداخل والخارج : يوم 5 جويلية

وضع القائمات الأولية للناخبين على ذمة العموم : 6 و7 جويلية

حملة التحيين الحر للتسجيل للانتخابات الرئاسية : من 8 إلى 22 جويلية (15 يوما )

ضبط القائمة النهائية للناخبين : 23 جويلية

انطلاق الفترة الانتخابية : 14 جويلية

فترة تقديم الترشحات : من 29 جويلية إلى 6 أوت (9 ايام)

الإعلام بقرارات البت وتعليق قائمة المترشحين المقبولين أوليا : 11 أوت

حملة التحيين الحر للتسجيل للانتخابات الرئاسية (الفترة الاستثنائية) : من 12 أوت إلى 20 سبتمبر (40 يوما)

أخر أجل لسحب الترشحات للمترشحين : 2 سبتمبر

الإعلان عن القائمة النهائيّة للمترشحين : 3 سبتمبر

الحملة الانتخابية الرئاسية بالخارج – الدورة الأولى : من 12 سبتمبر إلى 2 أكتوبر (21 يوما)

الحملة الانتخابية الرئاسية بالداخل – الدورة الأولى من 14 سبتمبر إلى 4 أكتوبر (21 يوما)

الصمت الانتخابي بالخارج : 3 أكتوبر

اليوم الأول للاقتراع بالخارج : 4 أكتوبر

اليوم الثاني للاقتراع بالخارج : 5 أكتوبر

الصمت الانتخابي بالداخل : 5 أكتوبر

الاقتراع للانتخاب لانتخابات الرئاسية – الدورة الأولى: الأحد 6 أكتوبر

إعلان النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية من 7 إلى 9 أكتوبر

التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية (الدورة الأولى): من 8 إلى 9 نوفمبر