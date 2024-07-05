صفاقس: هذا ما تقرر في حق الكاتب العام لأعوان العدلية وعضو بالنقابة الأساسية

قرّر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1، اليوم الجمعة، الإبقاء على كلّ من الكاتب العام لأعوان العدلية والملكية العقارية بصفاقس، هيثم محجوب، وعضو النقابة الأساسية لأعوان العدلية والملكية العقارية بصفاقس، إبراهيم شلفوح، بحالة سراح إلى حين إستكمال الأبحاث في التهم الموجّهة إليهما والمتعلّقة بتعطيل العمل، وفق عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي لدى التعقيب، أكرم مرزوق.

وأوضح مرزوق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم اليوم إستنطاق المتهمين الاثنين بخصوص تعطيل حرية العمل والإعتصام من قبل موظفين عموميين بقصد تعطيل إجراء العمل، وذلك على معنى الفصلين 136 و107 من المجلس الجزائية، وعلى خلفية الإضراب العام الأعوان العدلية يومي 25 و26 جانفي 2022.