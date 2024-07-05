بعد تعرضه لكسر: نجيب الشابي يكشف وضعه الصحي..#خبر_عاجل

كشف رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي تفاصيل وضعه الصحي بعد تعرضه لكسر مما استوجب خضوعه لتدخل جراحي.

وقال الشابي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك :

“اشكر كل الأخوات والإخوة الذين بادروا بالاتصال بي للاطمئنان على وضعي الصحي ‏واخبرهم اني تعرضت الى السقوط ارضا اثناء حصة مشي تسبب لي في كسر على مستوى عنق الفخذ ما يستوجب تدخلا جراحيا بداية الأسبوع القادم.

واكتشفت بهذه المناسبة ما تكتنزه مستشفيات الصحة العمومية من مكاسب سواءً من حيث المهارات الطبية وشبه الطبية او من جهة جودة الخدمات ومستوى التجهيزات والبنية التحتية فالشكر الموصول لكل من سهر ويسهر على حماية هذه المكتسبات وتطويرها.

احمد نجيب الشابي”