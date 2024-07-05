عاجل/ استشهاد صحفيين في قصف صهيوني على مدينة غزة..

استشهد صحفيان فلسطينيان مساء اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الصهيوني على منزل في شارع الصحابة وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد صحفيين، في قصف للاحتلال استهدفهم في مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي إلى 156، وإصابة واعتقال العشرات.

من جانبها وثّقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، تصاعد اعتداءات الاحتلال الصهيوني على الصحفيين في غزة والضفة الغربية، والتي تنوعت ما بين الاستهداف المباشر بهدف القتل أو الإصابة أو الاعتقال، والاستيلاء على أجهزة الصحفيين، مؤكدة أن جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين لن تمنعهم من مواصلة عملهم، في فضح جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.