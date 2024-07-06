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“الستاغ” تتراجع عن قطع التيار الكهربائي وتأجل الاشغال بهذه الولاية..#خبر_عاجل

2024/07/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، السبت، عن تأجيل أشغال صيانة شبكات توزيع الكهرباء بأقاليم أريانة إلى موعد لاحق. وأكدت الشركة في بلاغ لها، إستمرار تزويد نهج المصمودي وحي الفتح وسيدي فرج بجهة سكرة من ولاية أريانة بالتيار الكهربائي بطريقة اعتيادية.

يشار إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، قد أعلنت، في بلاغ صادر عنها، أمس الجمعة، أن أقاليم أريانة وزغوان والمنستير، ستقوم بقطع التيار الكهربائي نهاية الأسبوع الجاري بعدد من المناطق الراجعة لها بالنظر، وذلك في نطاق برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات.

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