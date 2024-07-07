رئاسية: الأحد آخر آجال وضع القائمات الأوليّة للناخبين على ذمة العموم..

تنتهي اليوم الأحد 7 جويلية 2024، آجال وضع القائمات الأوليّة للناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 على ذمّة العموم بمقرّات الإدارات الفرعية للانتخابات وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت هيئة الانتخابات وضعت القائمات على ذمة العموم بداية من يوم أمس السبت 6 جويلية، وفق بلاغ نشرته سابقا.

وأعلنت في هذا الشأن أنّ فتح باب الاعتراض على قائمات الناخبين سيكون ابتداء من يوم غد الإثنين 8 جويلية إلى غاية الثلاثاء 9 جويلية 2024.

وذكرت أنّ مطالب الاعتراض داخل الجمهورية تودع بمقرّات الإدارات الفرعية للانتخابات أثناء توقيت العمل (من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر).

وبالنسبة لخارج الجمهورية، تُقدم مطالب الاعتراض عن طريق البريد الالكتروني التالي : recours.tre@isie.tn.