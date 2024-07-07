تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة من القاء القبض على ”أحد أخطر منظمي عمليات الابحار خلسة” طيلة العشرة أعوام الماضية وهو مطلوب من خفر السواحل بايطاليا ومحكوم بأربعين سنة سجنا ومحل عشرات مناشير التفتيش، وفق ما أكده مصدر مطلع لموزاييك.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيه يعتبر واحدا من أخطر منظمي عمليات الابحار خلسة وتورط في تنظيم عدد كبير جدا من عمليات الابحار الى إيطاليا بالاضافة الى ترويج المخدرات وهو عنصر خطير جدا من سكان الكبارية، ومحل متابعة من حرس السواحل الايطالي وصدرت في حقه عشرات مناشير التفتيش، بالاضافة الى صدور أحكام غيابية في حقه تجاوزت الأربعين عاما سجنا .

وحسب ذات المعطيات فقد تم ايقاف العنصر الخطير من طرف أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة وذلك اثر مجهود استعلاماتي دام عدة أسابيع الى أن تمت الاطاحة به اثر كمين محكم وذلك بجهة المرناقية.

وباحالة المظنون فيه على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس تقرر ايداعه السجن على ذمة عدة قضايا خطيرة منشورة في حقه.