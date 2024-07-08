خمسة عشر اعتداء على صحفيين في شهر جوان الماضي

أفادت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الإثنين في بلاغ بشأن تقرير عملها الشهري، بأنها سجلت خلال شهر جوان الماضي 15 اعتداء على صحفيين.

وأضافت أن الصحفيين ضحايا الاعتداءات طالتهم 5 حالات تتبع عدلي وحالة تحريض، مشيرة أيضا إلى تسجيل 3 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل و3 حالات حجب معلومات.

وأوضحت وحدة الرصد أنها سجلت 15 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن الاعتداءات توزعت حسب النوع الاجتماعي إلى 7 إناث و8 ذكور، في حين توزعت الخطط إلى 11 صحفيا ومصورين صحفيين إثنين وإعلاميين إثنين.

ويمثل ضحايا الاعتداءات 9 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزيونية وموقعين الكترونيين ووكالة أنباء وحيدة.