مكتب مجلس نواب الشعب ينظر في عدد من مشاريع القوانين ويحيلها إلى اللجان المعنية

عقد مكتب مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الإثنين، اجتماعا أشرف عليه رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، وخُصّص للنّظر في عدد من مشاريع القوانين، وإحالتها إلى اللجان المعنية.

ونظر المكتب، وفق بلاغ للمجلس، في مشروع قانون يتعلّق بعطل الأمومة والأبوّة (عدد 56/2024)، وقرّر إحالته إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مع طلب استعجال النظر عملا بأحكام الفصل 73 من النظام الداخلي.

كما نظر في ثلاثة مشاريع قوانين وقرّر إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر، عملا بأحكام الفصل 73 من النظام الداخلي، وهي :

– مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.(عدد 55/2024).

– مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي (عدد 57/2024).

– مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية، (عدد 58/2024).