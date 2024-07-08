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إحذروا.. شواطئ بهذه الولاية دون سباحين منقذين ولا علامات إرشاد

2024/07/08 أهم الأخبار, تونس, غير مصنف, مجتمع


أبدى اهالي مدينة نابل عن تذمرهم من غياب السباحين المُنقذين على شواطئ نابل بالاضافة إلى غياب تركيز علامات الإرشاد المساعدة في خصوص وضعية البحر وإمكانية السباحة من عدمها جراء التيارات البحرية الجارفة التي أصبحت تمثل هاجسا كبيرا في الجهة.
وقال الناشط بالمجتمع المدني مروان الصلعاوي في تصريح نقلته الديوان اف ام ان السلط صامتة ولم تتحرك ازاء هذه الكارثة على حد تعبيره.
واضاف المتحدث ان شواطئ ولاية نابل تفتقر للسباحين المنقذين ويشهد شاطى المرازقة بالحمامات الذي به تيارات بحرية قوية تتالي حوادث الغرق(اخرها حادثة وفاة اب لطفلين غرقا ) حيث لا توجد به حراسة ولا وحدة قارة للحماية المدنية ولايوجد به سباحون منقذون .
وقال الصلعاوي انه عاش الم وفاجعة فقدان شقيقه منذ سنة 2016 الذي غرق بالشاطئ المذكور اثر تدخله لانقاذ سائحين واضاف المتحدث قوله :”نطالب الحماية المدنية بالاعلان عن ان هذه المنطقة الخطرة نقطة سوداء وخطرة وتمنع بها السباحة ونطالب السلط الجهوية بايجاد حلول لحماية الارواح البشرية”.

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