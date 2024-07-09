في بيان رسمي/ وزارة التربية تفتح النار على نواب البرلمان وترد..

اصدرت وزارة التربية مساء اليوم بيانا للرد على تصريحات لعدد من نواب الشعب بخصوص مقاطعتهم فعاليات اليوم الدراسي المنعقد بمجلس نواب الشعب بتاريخ 08 جويلية 2024، والذي تمحور حول “تطوير منظومتي التعليم التقني والمهني”.

وأوضحت الوزارة ان اللقاء كان مناسبة للتواصل مع أعضاء مجلس نواب الشعب في إطار يوم دراسي من تنظيم الأكاديمية البرلمانية بمبادرة من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أشرف عليه رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور كل من وزيرة التربية ووزير التشغيل والتكوين المهني وعدد هام من النواب ومن إطارات وزارات التربية والتشغيل والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وهو منتدى برلماني علمي وأكاديمي، وفق البيان.

وبخصوص “مقاطعة” بعض النواب لليوم الدراسي، اكدت الوزارة في بيانها بانه “لا مرجع قانوني للمقاطعة سواء بالدستور أو بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وهي تُعد شكلا من أشكال الإضراب عن العمل النيابي ولا وجود لما يبرره..” وفق تعبير محرر البيان.

كما اكدت وزارة التربية حرصها على تنظيم التواصل الدائم مع أعضاء مجلس نواب الشعب وهياكله .