فتاة تضرم النار في سيارة اجرة “لواج”..وهذه التفاصيل..

الموت يفجع اللاعب سعد بقير..#خبر_عاجل

عاجل/ اعفاء المندوب الجهوي للتربية بهذه الولاية..

قدما إلى تونس للتزوّد بالأقراص المخدّرة : القبض على شخصين من إحدى الدول المجاورة..

حملة أمنية بمحيط الملاهي والنوادي في المرسى وقمرت.. وهذا ماتم حجزه

2024/07/10 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات الأمنية بالتنسيق مع إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من حجز كميات هامة من القنب الهندي والكوكايين اثر حملة أمنية ضخمة تم تنظيمها اليوم في محيط المؤسسات السياحية والملاهي والنوادي الليلية بالمرسى وقمرت والبحر الأزرق .
وحسبما افادت به موزاييك فانه وبإشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تولت الوحدات الأمنية التابعة لادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتنسيق مع وحدات اقليم الأمن الوطني بقرطاج تنظيم حملة أمنية هادفة ومسترسلة انطلقت منذ الساعة الخامسة من فجر اليوم الأربعاء 10 جويلية 2024 ولاتزال متواصلة واستهدفت محيط المؤسسات السياحية والملاهي والنوادي الليلية بالمرسى وقمرت والبحر الأزرق.
وتم إيقاف أكثر من عشرة من العناصر المفتش عنهم بالإضافة إلى حجز عشرات صفائح القنب الهندي وأكثر من رطل من مادة الكوكايين.
وحسب ذات المصدر، فإن الحملة الهادفة لاتزال متواصلة تحت إشراف الجهات الادارية والقضائية المعنية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn