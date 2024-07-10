مواطن ينقل تلفازه وثلاجته الى مقر “الستاغ” احتجاجا على انقطاع الكهرباء

نقل المواطن رضوان العيساوي أصيل معتمدية سبيطلة، من ولاية القصرين، تلفازا وثلاجة تالفين إلى مقر الستاغ بالقصرين، للتنديد بالانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وقال المواطن في تصريح لاذاعة إي أف أم، أن جميع أهالي منطقته بسبيطلة يعانون جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وقد تلفت العديد من تجهيزاتهم.

وعن رد فعل أعوان الستاغ عندما شاهدوا حركته الاحتجاجية، قال رضوان العيساوي:” فسدلي فريجيدار وتلفزة، هزيتهم حطيتهم قدام الباب وقلتلهم شوفولي حل، عبارة على ما شافوا شي، طلعت الفوق، قالولي المدير مش لهنا، جيبلنا مطلب يصحح فيه المدير ومبعد نشوفو شنوة نعملو، قلتلهم كيفاش بش نعملوا في الضوء اللي يقص ويرجع، قالولي ما عنا ما نعملوا”…