أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..

اكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد لدى استقباله، امس الأربعاء بقصر قرطاج، وزير الداخلية ،خالد النوري، ، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالامن الوطني ،سفيان بالصادق ضرورة مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون خاصة في هذه الفترة التي تشهد محاولات مفضوحة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى الطرق، فضلا عن اللوبيات التي تشارك من وراء الستار في العملية الانتخابية خلال هذه الأيام الأخيرة.

من جهة أخرى، شدّد رئيس الدولة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ،على تعزيز الأمن في مدينتي جبنيانة والعامرة، على وجه الخصوص، موضّحا أن تونس تُعامل المهاجرين غير النظاميين معاملة تقوم، في المقام الأول، على القيم الإنسانية، ولكن لا يُمكن أن تسمح لأي كان بترويع المواطنين تحت أي ذريعة كانت.