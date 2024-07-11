نابل: تجميع ما يفوق 94 ألف قنطار من الحبوب وتقدم موسم الحصاد بنسبة 90 بالمائة

بلغت كميات الحبوب المجمعة بولاية نابل، منذ بداية موسم الحصاد وإلى غاية اليوم الخميس، 7ر94 الف قنطار، لتبلغ نسبة تقدم موسم الحصاد 90 بالمائة، وفق ما أفاد به المكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل محمد الشارف بن معاوية، في تصريح لصحفية (وات)

وبين، المصدر ذاته، أنه تم تجميع 136ر86 الف قنطار من القمح الصلب و364 قنطارا القمح اللين و 2ر8 قنطار من الشعير، مبرزا أن عمليات التجميع وقبول كميات الحبوب المجمعة من قبل مراكز التجميع تسير بنسق عادي دون تسجيل أي إشكاليات

وتشير التقديرات الأولية أن تبلغ الصابة خلال الموسم الحالي 686 ألف قنطار تتوزع على 380 ألف قنطار من القمح الصلب و30 ألف قنطار من القمح اللين و271 ألف قنطار من الشعير و4 آلاف قنطار من السلجم الزيتي، في حين أن الصابة لم تتجاوز خلال الموسم الفارط 26 ألف قنطار رغم أن التقديرات كانت في حدود 150 ألف قنطار

تجدر الإشارة إلى أن المساحة الجملية للزراعات الكبرى تقدر بحوالي 70 ألف هكتار منها 23730 هكتارا مطرية و1910 هكتارات زراعات مروية أي قمح صلب و2040 هكتارا من القمح اللين و18070 هكتارا من الشعير، لتبلغ بذلك جملة المساحة المخصصة للحبوب 45750 هكتارا بالإضافة إلى 24250 هكتارا للبقوليات والمراعي منها 750 هكتارا سلجم زيتي