تهم هذا القطاع/ زيادة ثانية في الأجور الدنيا المضمونة بنسبة 7,5%..وهذا موعدها..

قال المدير العام للضمان الإجتماعي، نادر العجابي اليوم الخميس، إنّه “سيقع الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بنسبة 7,5 بالمائة بداية من شهر جانفي 2025”.

وأوضح العجابي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنه “تلك الزيادة هي الثانية في فترة وجيزة، حيث تم مؤخرًّا إقرار زيادة بنسبة 7 بالمائة انطلاقا من شهر جويلية الحالي مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024”.

وأضاف العجابي أنّه “سيترتب عن هذه الزيادات، الترفيع اليا في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص باثر رجعي بداية من شهر ماي 2024 وكذلك بداية من غرة جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد”.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت في بلاغ بتاريخ 28 جوان 2024، أنّه تجسيما للقرار المتعلّق بالترفيع في الأجور الدنيا المضمونة بعنوان سنة 2024 بنسبة 7 % بأثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، سيتمّ صرف جرايات شهر جويلية 2024 معدّلة ومتضمّنة للزيادات المستحقّة لشهري ماي وجوان 2024 لفائدة المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجز المسندة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية والمتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.