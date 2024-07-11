نحو توفير قرابة 1500 موطن شغل بهذه الجهات



تم اليوم الخميس توقيع 3 اتّفاقيات لفائدة النسيج الصناعي في كل من مرناق وصفاقس وزغوان

وستمكن هذه الاتفاقيات من خلق 1480 موطن شغل جديد في غضون سنتين.

هذا وقد تم تمويل هذه المشاريع بقيمة جملية ناهزت 48 مليون أورو من طرف بنك التنمية الألماني ووكالة التعاون الألماني وصندوق الاستثمارات من أجل التوظيف وفق ما أكده ممثل مكتب بنك التنمية الألماني بتونس منير ثرية للديوان اف أم .

وتتمثل الاتفاقية الأولى في دعم القدرة الإنتاجية لمصنع Autoliv المتخصص في صناعة مقود السيارات بمنطقة الفحص من ولاية زغوان ،أما الاتفاقية الثانية فقد خصصت لدعم شركة للخدمات في المجال اللوجستي والنقل Ylysse Logistics Company Plc لبناء 4 مستودعات على مساحة 33000 متر مربع في منطقة مرناق .

وفيما يتعلق بالاتفاقية الثالثة فستدعم مجمع للصيانة GMG ZIOC بواد الشعبوني بولاية صفاقس ويهدف هذا التمويل إلى إعادة هيكلة للبنية التحتية وتوفير الماء الصالح للشرب.