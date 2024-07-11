سابقة في تاريخ كرة القدم: شرطي يطلق النار على لاعب!!

في مشهد غير مسبوق في ملاعب كرة القدم، أطلق شرطي النار على ساق أحد اللاعبين، خلال مباراة جمعت نادي غريميو أنابوليس وسينترو أويستي بدوري الدرجة الثانية البرازيلي بكرة القدم، ضمن الجولة الـ12، أمس الأربعاء 10 جويلية 2024.

وأظهر مقطع فيديو رجل أمن يحمل بندقية، وشوهد وهو يطلق رصاصة مطاطية، دون سابق إنذار، على حارس مرمى غريميو أنابوليس، رامون سوزا، الذي أصيب في ساقه.

وحدثت عملية إطلاق الرصاصة المطاطية على حارس مرمى غريميو بينما سادت أجواء ارتباك في المباراة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة، حيث كان اللاعبون يتجادلون على خط التماس.

وشوهد حارس المرمى المصاب وهو يصرخ من الألم ويعرج مبتعدا على المشهد.

وفي فيديو آخر، شوهد اللاعب على الأرض بينما يقوم الفريق الطبي بمعالجته، ويقدم الإسعافات الأولية للاعب المصاب، الذي لم تشكل الإصابة خطرا على حياته.

وكانت المباراة، التي جرت يوم 10 جويلية انتهت بخسارة فريق غريميو أمام سينترو أويستي بهدف لهدفين.

المصدر: سكاي نيوز