شروط ال”Fcr”: الناطق الرسمي باسم الديوانة يكشف ويوضّح..

أكد العميد شكري الجبري، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة ورئيس الإدارة الفرعية للعمليات بإدارة الحرس الديواني، أنه لا وجود لمصطلح تعطيل في الموانئ التونسية مع ضمان عدم التساهل مع الإجراءات .

وبين شكري الجبري أن الديوانة التونسية وفرّت خدمة اعداد رخصة جولان العربات على متن الباخرة، تجنبا للتعطيل في الميناء، مشيرا الى أن عملية التفتيش لا تتجاوز ال10 أو 15 دقیقة .

كما اوضح العميد في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنه من حق كل مواطن بالخارج مقيم منذ سنة بالخارج توريد أمتعة شخصية بما قيمته 5آلاف دينار، بالاضافة الى امكانية توريد أثاث بقيمة 50 ألف دينار للعائلة مرة مدى الحياة إما دفعة واحدة أو على مراحل.

أما بالنسبة الى العودة النهائية فأوضح لناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة انه بإمكان كل مواطن تونسي مقيم بالخارج منذ سنتين بالغ من العمر 18 سنة فما فوق ولم تتجاوز اقامته في تونس 183 يوم توريد سيارة فردية وليس أسرية كل 10 سنوات (أي من حق الزوج والزوجة والأبناؤ سيارة لكل واحد ) على أن لا يتجاوز عمر السيارة 5 سنوات.