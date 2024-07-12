مناظرة لانتداب أساتذة تربية بدنية

أصدر وزير الشباب والرياضة كمال دقيش قرارا نشر اليوم الجمعة 12 جويلية 2024 بالرائد الرسمي، ينص على فتح باب التناظر لانتداب 20 أستاذ تربية بدنية، من الحاصلين على شهادة الاستاذية أو الاجازة الوطنية في التدريب الرياضي أو شهائد أخرى معترف بمعادلتها شريطة أن لا يتجاوزوا من العمر 40 سنة على الأكثر طبقا للأمر 1031 لسنة 2006.

وستجرى المناظرة يوم 29 أوت المقبل والأيام الموالية، على أن تختتم آجال تقديم الترشحات يوم 31 جويلية الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنه يتوجب تقديم ملف الترشح عبر الموقع www.mjs.tn او إيداعه مباشرة أو عبر البريد بمكتب ضبط الوزارة، مكون من الوثائق التالية:

استمارة ترشح

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

نسخة من الشهادة العلمية

نسخة من كشف الأعداد لسنة التخرج