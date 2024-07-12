عشرات الوفيات ومئات الاصابات بحمى غرب النيل في اسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة 12 جويلية 2024 عن 31 حالة وفاة و356 إصابة بمرض حمى غرب النيل المنتشر في البلاد، وسط تعليمات للطواقم الطبية وتوجيهات للتأكيد على تشخيص المرض ومحاصرته.

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، مساء اليوم الجمعة، أنه تم “تسجيل 31 حالة وفاة بسبب حمى غرب النيل في إسرائيل حتى الآن”.

وأشارت إلى أن “نحو 80% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض، في حين أن نحو 20% من المصابين ستظهر عليهم أعراض متفاوتة الخطورة، بما في ذلك الحمى أو التوعك العام أو الصداع أو آلام الجسم العامة، فيما تظهر المضاعفات العصبية لدى أقل من 1% من المصابين”.

وشددت الوزارة على أنه “من أجل الحد من التعرض للبعوض، يوصى باستخدام الأجهزة والمستلزمات المناسبة لإبعاد البعوض في غرف السكن، وكذلك تشغيل أجهزة التهوية في مكان الإقامة”.

يشار إلى أن حمى غرب النيل هو مرض ينتقل جراء لسعة البعوض المصاب بالفيروس المسبب للمرض، الذي لا توجد أدوية لعلاجه، ويكون تأثير المرض خطيرا لدى الأشخاص الذين مناعتهم ضعيفة.

وحمى غرب النيل معروفة في إسرائيل منذ سنوات عديدة وتحدث بشكل رئيسي بين شهري جويلية ونوفمبر. وبدأت الإصابة بالمرض هذا العام، في وقت مبكر عن المعتاد.

المصدر: روسيا اليوم