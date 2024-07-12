عاجل/ قضية عمر العبيدي: هذا ما تقرّر في حق الأمنيين المتهمين



قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم الجمعة 12 جويلية 2024، في ما يعرف بقضية المرحوم عمر العبيدي مشجع النادي الإفريقي، بالسجن مدة عام واحد مع تأجيل التنفيذ في حق 12 عون أمن بتهمة القتل غير العمد، مع عدم سماع الدعوى في حق أمنيين اثنين آخرين، وجميع المتهمين محالين بحالة سراح على ذمة القضية.

واوضح المحامي التومي بن فرحات عضو هيئة الدفاع عن المرحوم، في تصريح لموزاييك،أنه تم بذلك تخفيف الحكم في القضية، بعد أن وقع الحكم في مرحلة أولى بالسجن مدة عامين اثنين.

وعبر بن فرحات عن استيائه الكبير من هذا الحكم، قائلا إن تاريخ اليوم هو يوم “قتل العدالة والإفلات من العقاب”.

يذكر محب النادي الافريقي عمر العبيدي توفي غرقا بوادي رادس مليان في شهر مارس من سنة 2018 اثر انتهاء مقابلة للنادي الافريقي بملعب رادس وحصول مناوشات بين أعوان الأمن وبعض أحباء النادي الافريقي.