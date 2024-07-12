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بلدية سوسة تحذّر المواطنين

2024/07/12 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


أعلمت بلدية سوسة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية ورواد المدينة العتيقة بتدهور حالة سقف “الربع” من ناحية “سوق الصاغة” مفترق نهج سيدي بوراوي و نهج إنقلترا، ممّا يتطلب التدخل الآني و ذلك بأشغال صيانة وترميم الأجزاء المُنذرة بالإنهيار المفاجئ و تركيز سقالات “Echafaudage” على إمتداد 15 يوما ابتداءا من اليوم الجمعة.
و نظرا لأهمية الموضوع و تجنبا لحدوث أيّ مكروه، دعت بلدية سوسة، للتعاون و تسهيل مُهمة أعوان المصلحة المُكلفة بالأشغال اللازمة على إمتداد الفترة المذكورة، وأضافت أنّ الأشغال تُقام انطلاقا من الساعة السابعة مساء 19:00.

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