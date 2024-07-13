رئيس الجمهورية: الشراكة بين القطاعين العام والخاص كذبة كبرى وهذه حقيقتها..



خلال زيارة اداها أمس الجمعة 12 جويلية 2024، إلى مدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس، تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس الجمهورية إن ” الشراكة بين القطاع العام والخاص كذبة كبرى… وهي في الحقيقة تفويت في مؤسسات الدولة للقطاع الخاص”.

وأضاف رئيس الدولة قائلا: ” فما حاجات تابعين لمؤسسات الدولة والجماعات المحلية ويقلك القطاع العام والقطاع الخاص… ما قلناش اضرب القطاع لخاص… ولكن وين هي الشراكة… زعام كان نستوردو في المصطلحات الفاسدة … شراكة بين القطاع العام والخاص وهي شراكة بين اللوبيات في بعضها وكهو”.