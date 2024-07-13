إضراب بيومين في شركة البيئة بتطاوين



دعت النقابات الأساسية لشركة البيئة بتطاوين كافة العمال إلى تنفيذ إضراب حضوري عن العمل يومي 16 و17 جويلية 2024 بكافة مواقع العمل ووقفة احتجاجية يوم 18 جويلية 2024 أمام مقر الولاية .

قال الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لشركة البيئة بتطاوين الشمالية مبارك السياري لموزاييك أن الحركات الاحتجاجية تأتي على خلفية عدم صرف الأجور وعدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة الممضاة لاسيما اتفاق نوفمبر 2020 القاضي بتصنيف الشركة كمؤسسة ذات مساهمة عمومية تحت إشراف وزارة الفلاحة وتخضع للزيادات العامة في الاجور في القطاع العام .

كما اشار السياري إلى أن مطالب الاعوان تتضمن أيضا تفعيل الزيادات العامة في الاجور بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 والمفعول الرجعي للتعديل في الزيادات العامة لسنوات 2015 و2016، بالإضافة إلى تحيين شبكة الأجر الاساسي وعقد جلسة عمل على مستوى مركزي للنظر في وضعيةالشركة وايجاد حلول لكافة الاشكاليات العالقة.