اليابان تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

قالت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، إنّ طوكيو ستقوم بتقييم شامل للاعتراف بدولة فلسطين، مع الأخذ في الاعتبار ”تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط”.

و أضافت يوكو، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، إنهم يدعمون ”حل الدولتين” في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنّ بلادها تتفهم ”هدف الفلسطينيين المتمثل في إقامة دولة مستقلة” وأنها تدعم جهود فلسطين لتحقيق هذا الهدف.

وتابعت: ”في ما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، نريد الاستمرار في معالجة هذه القضية بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار كيفية دفع عملية السلام”.

ونهاية جوان، أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، رسميا اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة، بينما تبحث دول أوروبية أخرى اتخاذ خطوة مماثلة.

وندّدت تل أبيب بقرار الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة واعتبرته مكافأة لحركة حماس، واستدعت سفراءها لدى تلك الدول، في حين رحبت السلطة والفصائل الفلسطينية بهذه الخطوة.