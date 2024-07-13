عاجل/ بطاقة إيداع في حق عمدة معزول من اجل التدليس

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بطاقة إيداع بالسجن في حق عمدة معزول كان يعمل بطبربة من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس من قبل موظف عمومي وفق ما أكده مصدر قضائي مطلع لموزاييك.

وتفيد الوقائع بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة كانت أذنت بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص تعمد عمدة معزول منذ فيفري الماضي، وأثناء مباشرته لمهامه بطبربة، تعمده تسليم شهادة حوز على عقار لفائدة شخص لا يملك ذلك العقار ومن خارج مرجع نظره الترابي، حيث تم التفطن الى الأمر عند تقدم المستفيد بمطلب تسوية للعقار لدى احدى الجهات الادارية المعنية وضمّن شهادة الحوز بالمطلب.

وتقرر في مرحلة أولى الاحتفاظ بالعمدة المعزول قبل أن يحال أمس الجمعة على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والذي تولى استنطاقه حول ما نسب اليه قبل أن يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.