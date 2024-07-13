أكثر من نصف مساحات التين الشوكي مصابة بالحشرة القرمزية

“أكثر من 50% من مساحات التين الشوكي مصابة بالحشرة القرمزية”، مشيرة إلى أنّ “نشبة انتشار الحشرة في ولايتيْ المهدية والمنستير بلغت 100%، وبلغت في سوسة وصفاقس 70% والقيروان قرابة 50%”، حسبما اكدته المكلفة بتسيير الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة، نعيمة المحفوظي، اليوم السبت.

وأكّدت المحفوظي، على هامش ندوة صحفيّة دوريّة لوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري بخصوص الوضعية المائية الحالية وترشيد استهلاك الماء ومجهودات الوزارة لمكافحة الحشرة القرمزية، أنّ “الوزارة ضبطت خطة وطنية لمكافحة الحشرة من خلال استئصال البؤر للحد من التقدم السريع للحشرة، بالإضافة إلى تكوين فرق تابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية متكونة من الرصد والتدخل السريع، مع عدم نقل الكفوف والثمار من وإلى المناطق المصابة”.

وأضافت المحفوظي أن “الوزارة تعمل على استعمال الدعسوقة في مرحلة الحجر الصحي مع تكوين الفلاحين في مجال مقاومة الحشرة بالتقليم والرش ورحي الهندي شديد الاصابة وقطع وتجفيف الهندي الأملس والشوكي غير المتضرر”.