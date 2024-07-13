عاجل/ السجن لموظف ببنك عمومي استولى على اموال حرفاء



أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف ببنك عمومي بالجهة، وذلك بعد أن تبيّن استيلاءه على أموال عدد من الحرفاء، فاقت تبعا للأبحاث الأولية 400 ألف دينار، واستخدامها في العاب الرهان الرياضي، وفق ما أكده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وناطقها الرسمي صلاح الدين الراشدي لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.

ووفق ذات المصدر فان قاضي التحقيق اذن بإجراء اختبار مدقق للكشف عن الطرق المستخدمة في تحويل الأموال من حسابات حرفاء، والتي كان من الصعب اكتشافها في الابان على محامل المراقبة، وقد تم التوصل الى الكشف عن المبالغ المشتبه في استيلائه عليها مستغلا مسؤوليته الوظيفية.