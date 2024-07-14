اليوم..انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية..

تنطلق الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بداية من يوم الأحد 14 جويلية 2024، وتتواصل إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها.

وأشارت الهيئة إلى أنّها انطلقت في رقابة الفضاء العام في كلّ ما له علاقة بالشأن الانتخابي، وخاصّة فيما يتعلق بمنع الإشهار السياسي (الفصول 3 و57 و154 من القانون الانتخابي)، وتحجير بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية الخاصّة بها عبر مختلف وسائل الإعلام (الفصلين 70 و156 من القانون الانتخابي)، ومنع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب (الفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي).

وأضافت هيئة الانتخابات أنّها ستحرص على إنفاذ القانون على كلّ المظاهر المخلة بسلامة المسار الانتخابي، بهدف التصدي لكلّ الخطابات التي تتضمن الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز، أو تضليل الناخبين ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة، أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالهيئة الانتخابية أو بالغير، أو تشويه السمعة أو النيل من العرض أو الكرامة أو الشرف، أو المساس بحرمة الحياة الخاصّة والمعطيات الشخصية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل، وفق نصّ البلاغ.

وأوضحت الهيئة أنّها ستشرع مباشرة وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية في مراقبة تمويل الحياة السياسية عموما وخاصة تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب السياسية والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي.