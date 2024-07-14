عاجل/ احالة القياديين بالنهضة الوريمي والغنودي على القطب القضائي لمكافحة الارهاب..

اثر الاحتفاظ أمس السبت بالقياديين بحركة النهضة العجمي الوريمي ومحمد الغنودي، تقرّر اليوم الأحد احالتهما على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب صحبة ناشط بالمجتمع المدني تمّ إيقافه برفقتهما، وفق موزاييك.

وتفيد المعطيات الاولية بأنّ أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بطبربة واستنادا إلى إذن قضائي احتفظوا مساء أمس السبت بالقياديين بحركة النهضة العجمي الوريمي ومحمد الغنودي وناشط بالمجتمع المدني محلّ تفتيش لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك إثر إيقافهم على متن سيارة بجهة برج العامري من ولاية منوبة.

وحسب ذات المعطيات، فقد تقرّر اليوم الأحد التخلّي عن الموقوفين الثلاثة لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ليقرّر في شأنهم ما يراه مناسبا.

ويجدر التذكير بأن محاميي الموقوفين صرحوا بأنه تم منعهم من مقابلة منوبيهم مدة 48 ساعة وفق الفصول المتعلقة بقانون مكافحة الارهاب وغسيل الأموال الصادر في جويلية من سنة 2015.